Imola, Carnevale dei Fantaveicoli 2025: ecco come iscriversi

Domenica 2 marzo la grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli di Imola porterà in città colore, musica ed allegria. Il tutto, come da tradizione, nel segno di ecologia, rispetto per l’ambiente, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: i Fantaveicoli sono un concentrato di fantasia a zero emissioni, frutto dell’estro e dell’ingegno dei costruttori, che ogni anno partecipano numerosi al concorso legato alla manifestazione. A tal proposito, ricordiamo che le iscrizioni per le categorie “Fantaveicoli” e “Gruppi mascherati” sono aperte, e che c’è tempo per iscriversi fino al 21 febbraio. Tutti possono partecipare, competere per la vittoria dei premi messi in palio dal Comune di Imola e dagli sponsor della manifestazione, ma soprattutto divertirsi e mettersi alla prova esprimendo tutta la propria creatività.