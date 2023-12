Imola, Capodanno 2023 tra fuochi d’artificio e “Lo Schiaccianoci” a teatro

Cosa fai a Capodanno? In questi giorni di festa è una delle domande più ricorrenti alla quale tutti almeno una volta hanno dovuto rispondere nelle ultime ore. A Imola la serata di San Silvestro sarà animata da due grandi eventi: il ritorno dopo tre anni di assenza dello spettacolo pirotecnico-multimediale alla Rocca sforzesca e il famoso balletto Lo Schiaccianoci al teatro Stignani. «La volontà dell’Amministrazione è di recuperare momenti di socialità e gioia condivisa, in particolare rivolti alle famiglie e ai giovani - commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla cultura, Giacomo Gambi -. L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di vivere i nostri luoghi più identitari e il centro storico, cogliendo le occasioni proposte per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e accogliere insieme il nuovo anno».

Show pirotecnico-multimediale

Appuntamento da non perdere è il countdown verso il 2024 alla Rocca, nel piazzale Giovanni dalle Bande Nere. Dalle 23.30 pre-show con Paolino Vocalist e Max Vasselli. A seguire, lo spettacolo gratuito che illuminerà l’architettura della Rocca e l’ultima notte dell’anno con una suggestione di fuochi di artificio, colori e musica. L’evento, dalla durata di venti minuti, si intitola “Dream, un sogno di pace” e vuole essere un inno alla pace tra i popoli e di condanna della guerra. La luce diventerà così l’elemento cardine attorno a cui il messaggio si propagherà: scintille come candele accese, le stesse candele delle marce per la pace e le stesse che simbolicamente squarciano il buio della paura. Brani iconici della lotta alla guerra insieme a brevi e incisive citazioni scandiranno l’evolversi dello spettacolo.

Un classico del balletto

L’altro evento, a cura della Fondazione Teatro Lirico Siciliano, è un grande classico del balletto. Lo Schiaccianoci sarà interpretato dal corpo di ballo del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania al teatro Stignani in doppia replica, alle 17 e alle 21.45. Al termine di quest’ultima sarà offerto un brindisi per festeggiare il nuovo anno. Le scenografie incantate renderanno partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann, ammaliando i bambini e incantando i più grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. Il balletto avrà una durata di 1 ora e 50 minuti e i biglietti sono in prevendita su Vivaticket, alla Tabaccheria Il Sogno in via Croce Coperta 20/b e presso Punta Ancora in via del Lavoro 29/c. Il 31 dicembre, invece, alla biglietteria del Teatro Stignani, dalle 15 alle 21.45 (per informazioni 334 1891173). Info: direzione, uffici, biglietteria e teatro Stignani, via Verdi, 1/3 40026 Imola, telefono 0542 602600, teatro@comune.imola.bo.it, www.teatrostignani.it oppure www.facebook.com/teatrostignani.