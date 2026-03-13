Imola camper Parade: un fine settimana in pista da tutto esaurito

Sarà un raduno da tutto esaurito quello dei camperisti imolesi che inizia oggi e si protrarrà fino a domenica. Sono almeno 180 i camper iscritti in arrivo da svariate regioni, per oltre 500 persone che parteciperanno al raduno e in parte anche alla parata finale in autodromo.

Il punto di incontro saranno gli spazi in riva al Santerno dove è stata allestita un’area di sosta ad hoc, quindi domani e domenica il raduno si snoderà fra una serie di attività pensate dall’associazione Camperisti imolesi in collaborazione con la società turismo area imolese IF. Nel pomeriggio di oggi dalle 16 alle 21, dunque previsto arrivo degli equipaggi e la sistemazione nel parcheggio riservato in area paddock dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Domani la giornata trascorrerà all’insegna di visite guidate e tour sul territorio, in particolare la visita guidata alla scoperta del centro storico e i monumenti della Città di Imola, trekking nel Parco delle Acque Minerali, walking tour dell’Autodromo di Imola, e a chiudere la serata in stile medievale con cena al Rione Verde di Faenza.

Domenica il programma in parte si ripete con il trekking nel Parco delle Acque Minerali e a chiudere la sfilata dei camper in pista con ritrovo alle 12 per lo schieramento degli equipaggi sulla pista e la partenza alle 12.30 con due giri della pista storica di Imola. Le prenotazioni, fra partecipazione e attività, hanno registrato il tutto esaurito.