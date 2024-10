Imola, camion finisce nel fosso con la betoniera carica di cemento

Incidente questa mattina alle 9 circa in via Pediano a Imola. All’altezza del cimitero, è uscito di strada ribaltandosi su un lato un autocarro Iveco che procedeva verso Ferrara. Per riuscire a circolare mentre sull’altra corsia transitava un altro camion, l’autocarro è uscito di strada, adagiandosi su un lato sulla destra in un campo adiacente. Il conducente, un 63enne di Massa Lombarda, è uscito illeso dal veicolo. La betoniera sul camion ribaltato è carica di cemento che va smaltito prima che secchi altrimenti sarà compromessa la sua struttura, pertanto si sta procedendo ai lavori di sollevamento prima possibile.