Imola, cambio alla guida del Rotary: Miccoli nuovo presidente

Nei giorni scorsi, come tradizione a fine giugno, è avvenuto il “passaggio delle consegne” al Rotary Club di Imola. La presidenza annuale è passata da Angela Maria Gidaro a Fabrizio Miccoli. L’evento si è svolto a Palazzo Monsignani, nella Sala Mariele Ventre, dove per l’occasione si è esibita al pianoforte la giovane Sofia Donato, intestataria della borsa di studio del Rotary a sostegno dei talenti dell’Accademia “Incontri col Maestro”. Il calendario annuale del Club è cadenzato, da luglio a giugno, da una serie di Services in cui il Rotary, tramite la partecipazione attiva dei soci, dà vita a progetti di sostegno a realtà meritevoli e allo stesso tempo bisognose. Significativo il supporto dato al mondo della scuola e dei giovani, con numerose iniziative come il Rotary Sport, il progetto di tutoraggio, le lezioni integrative a supporto dell’attività formativa, e la giornata di orientamento universitario Unibo Incontra. Significativo il Service dedicato a Montecatone con il progetto di medicina narrativa e la pubblicazione del volume Sempre Io. Tra gli ultimi Services dell’annata, si ricorda il sostengo al progetto Bukavu dell’Oratorio di San Giacomo, il sostegno alla Casa Residenza Cassiano Tozzoli per l’acquisto di un dispositivo che agevoli la deambulazione degli ospiti anziani, e infine la borsa di studio a sostegno della retta di frequenza di un giovane dell’Accademia Pianistica. “Il Rotary di Imola è un Club caratterizzato da un gruppo coeso ed affiatato di soci amici, che negli anni ha costruito un rapporto stretto con la città, attento ai bisogni e pronto a cooperare attraverso i Services. Auguro a Fabrizio una felice annata di presidenza” ha affermato la presidente uscente. Angela Maria Gidaro.