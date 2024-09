Dal 20 al 22 settembre torna in autodromo “Imola Green”, la manifestazione tra ambiente e mobilità sostenibile giunta alla terza edizione che nel 2023, secondo il Comune, toccò le 35mila presenze. La tre giorni di eventi gratuiti è organizzata da Formula Imola e dall’Amministrazione, con il supporto di Plenitude, società controllata da Eni. «Un evento centrale sul territorio che promuove la cultura della sostenibilità ambientale - commenta il sindaco Marco Panieri -. Dai panel e talk momenti di confronto su come le nostre comunità possono affrontare le sfide del cambiamento climatico e trasformare le città in luoghi più resilienti e sostenibili».

