Imola, cambia il mercato di piazza Matteotti: meno postazioni più vicine fra loro

Imola
  • 10 settembre 2025
Allestimento in corso del mercato di piazza Matteotti
Arriva domani (giovedì 11 settembre) in consiglio comunale la delibera che propone l’aggiornamento della pianta organica del mercato che si svolge tre mattine a settimana in piazza Matteotti. La proposta della giunta prevede la riduzione da 41 a 32 posteggi nella piazza principale, scelta che viene presentata come «razionalizzazione necessaria: il fenomeno della diminuzione degli operatori è comune a tutta Italia e interessa tanto l’ambulantato quanto il commercio in sede fissa. In questo contesto, compattare l’offerta significa renderla più leggibile e attrattiva, rafforzando la qualità complessiva del mercato».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

