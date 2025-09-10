Imola, cambia il mercato di piazza Matteotti: meno postazioni più vicine fra loro

Arriva domani (giovedì 11 settembre) in consiglio comunale la delibera che propone l’aggiornamento della pianta organica del mercato che si svolge tre mattine a settimana in piazza Matteotti. La proposta della giunta prevede la riduzione da 41 a 32 posteggi nella piazza principale, scelta che viene presentata come «razionalizzazione necessaria: il fenomeno della diminuzione degli operatori è comune a tutta Italia e interessa tanto l’ambulantato quanto il commercio in sede fissa. In questo contesto, compattare l’offerta significa renderla più leggibile e attrattiva, rafforzando la qualità complessiva del mercato».

