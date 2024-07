Imola, calendario scolastico unico due giorni di vacanza in più

Nei giorni scorsi, raccogliendo la proposta che che il comune aveva avanzato in seno al Tavolo di confronto delle scuole imolesi, è stato definito un calendario unico per tutte le scuole imolesi, per l’anno scolastico 2024/2025. Il calendario scolastico prevede per le scuole statali l’avvio il 16 settembre prossimo e il termine il 6 giugno 2025 (ad eccezione delle scuole dell’Infanzia, la cui conclusione è prevista il 27 giugno). Per quanto riguarda i nidi d’infanzia e le scuole dell’Infanzia comunali, l’avvio è previsto il 2 settembre 2024 e la conclusione il 27 giugno 2025.

Oltre alle festività e sospensioni previste dal calendario regionale, che vale per tutti, così come alle festività consolidate, quali il 2 novembre, nell’ambito dei poteri loro assegnati, le singole scuole hanno condiviso di sospendere l’attività didattica lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale e sabato 26 aprile, data compresa fra due giornate festive.

«Accolgo con grande soddisfazione l’intesa raggiunta dalla rete di tutte le scuole imolesi, coordinata dalla dirigente dell’IC 2, prof.ssa Maria Di Guardo, e ringrazio vivamente i dirigenti scolastici e i consigli di istituto. Grazie a questa intesa, il calendario delle lezioni per l’anno scolastico 2024/2025 sarà lo stesso per tutte le nostre scuole, di ogni ordine e grado - commenta Fabrizio Castellari, vice sindaco ed assessore alla Scuola -. La condivisione di un calendario unico per tutte le scuole, avvenuta in seno al Tavolo di confronto delle scuole imolesi, è un valore aggiunto anche per l’organizzazione delle famiglie, che possono avere figli iscritti a più ordini di scuole, oltre che per tutti i servizi scolastici».