Imola, caldo e lavoro, l’allarme della Cgil: “Più controlli per tutelare chi lavora”

L’emergenza caldo torna al centro dell’attenzione anche nel territorio imolese. La Cgil di Imola segnala infatti due situazioni nelle quali, secondo il sindacato, le condizioni climatiche estreme stanno mettendo a rischio la salute dei lavoratori: nei cantieri edili, dove vengono segnalate violazioni delle disposizioni regionali sulle ore di lavoro durante le giornate più torride, e negli istituti scolastici, dove il personale Ata impegnato nelle attività estive continua a lavorare in ambienti spesso privi di climatizzazione.