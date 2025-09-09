Imola, calci e pugni al medico che la vuole dimettere: arrestata 22enne

IMOLA. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato una 22enne, originaria del Marocco, già nota alle forze dell’ordine, resasi responsabile del reato di lesioni personali a esercente professione sanitaria. Tutto è scaturito dalla segnalazione fatta da una guardia giurata, in servizio presso l’ospedale di Imola, il quale ha dichiarato ai Carabinieri che una ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica dettata dall’abuso di sostanze stupefacenti, aveva colpito con calci e pugni un medico. La 22enne in questione, si era recata al pronto soccorso a seguito di un malore e dopo essere stata visitata dal personale medico, veniva dimessa dal suddetto ospedale, appunto con la diagnosi di abuso di sostanze stupefacenti e con giorni zero di prognosi. La stessa però, non d’accordo con tale decisione presa dal medico, si è scagliata contro quest’ultimo, colpendolo con calci e pugni al volto procurandogli delle lesioni. Dopo aver identificato la 22enne, ancora in evidente stato di agitazione, i Carabinieri l’hanno arrestata e dopo la convalida dell’arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stata rimessa in libertà in attesa di processo.