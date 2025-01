Imola, Caffè della Rocca: il Tar annulla il bando di assegnazione a Mr Bruce

Respinte le obiezioni dell’ex gestore rimasto escluso sul merito della qualità dell’offerta tecnica ed economica. Ma l’obiezione su un passaggio formale che non è stato contemplato dal committente, ovvero Area Blu, è stato accolto e questo ora mette pesantemente in forse la nuova gestione del Caffè della Rocca. Il Tar ha infatti annullato l’assegnazione della gestione del chiosco di proprietà pubblica alla società Mr Bruce di Emanuele Brusaferri, accogliendo in parte il ricorso dell’ex gestore Lorenzo Sabbioni.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola