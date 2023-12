Il forte vento che sta soffiando in Romagna ha provocato danni anche nell’Imolese dove la caduta di un albero ha provocato l’interruzione della circolazione ferroviaria, attualmente sospesa tra Imola e Castel San Pietro per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Pesanti i disagi per passeggeri e pendolari per le ripercussioni sul traffico ferroviario.