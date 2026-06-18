Imola, cade dal tetto dell’azienda: gravissimo operaio residente a Faenza

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola sono intervenuti in un’azienda meccanica di via Serraglio per un incidente sul lavoro accaduto a un operaio edile, dipendente di un’altra ditta specializzata nelle coperture e ristrutturazioni. Il malcapitato, 55enne, nato a Crevalcore e residente a Faenza, è caduto dal tetto dell’azienda di via Serraglio, mentre stava effettuando dei lavori. Soccorso dai sanitari del 118, il 55enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della Medicina del Lavoro dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.