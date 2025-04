Imola, cadavere sul Santerno: chi era l’uomo ritrovato nel fiume

Potrebbe trattarsi di un 34enne trevigiano l’uomo rinvenuto senza vita ieri sera, poco dopo le 19, nelle acque del fiume Santerno, in via Graziadei, a pochi passi dal ponte della ferrovia. L’uomo, scomparso da casa da inizio aprile, sarebbe stato riconosciuto da un tatuaggio, ma l’identificazione è in corso in queste ore. Sulla salma, pm e medico legale hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Da quanto trapela, l’uomo era in acqua già da alcuni giorni e non ci sarebbero segni di violenza sul suo corpo. Per questo gli inquirenti propendono per un gesto volontario. I motivi, però, al momento non sono chiari.