Imola, c’è un terzo candidato sindaco per la città: è l’ex 5 Stelle Ezio Roi con una nuova lista civica

C’è un terzo candidato sindaco per Imola. Si tratta dell’ex magistrato Ezio Roi, che fino alla fine della consigliatura in corso sarà in aula sotto le insegne del Movimento 5 Stelle del quale però solo un paio di settimane fa aveva annunciato “la fine” sul territorio imolese con il ritiro della compagine storica dello stesso movimento. Si sarebbe ricandidato? Gli era stato chiesto allora. Era stato vago, ma la risposta arriva ora con la convocazione della conferenza stampa in cui sabato prossimo presenterà la sua lista civica nuova di zecca “Noi per Imola-Ezio Roi sindaco”. Durante la conferenza stampa verrà presentata la visione della lista e verranno svelati i punti salienti del programma elettorale. «“Noi per Imola” nasce con una precisa vocazione: essere una forza rigorosamente apartitica, capace di rappresentare un civismo trasversale e concreto. L’obiettivo è superare i tradizionali e ormai anacronistici preconcetti della vecchia politica, mettendo al centro del dibattito i temi reali, le competenze delle persone e la buona amministrazione del territorio - preannuncia il candidato sindaco -. Tra i pilastri del programma elettorale spiccano la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino. Un’attenzione prioritaria sarà inoltre dedicata al tema della legalità, considerato fondamento imprescindibile per la comunità, affiancato da proposte concrete su sicurezza, partecipate e potenziamento dei servizi al cittadino». In squadra ci saranno, candidati consiglieri, alcuni nomi già noti per il loro attivismo Andrea Pancaldi (Socialisti in Movimento), Marinella Vella (già consigliera comunale), Isabella Maria Bacchini, Alfredo Sambinello (Legambiente).