Imola, c’è Luca Argentero sul set: le fans in fila per il selfie

Non è il primo passaggio di Luca Argentero a Imola nelle ultime giornate, ma ieri l’attore è stato atteso intercettato da molte fans all’Osservanza nel corso delle riprese della nuova serie sul mondo dei motori in corso a Imola. Ieri il set ha interessato diverse zone del centro, a cominciare dalla via Emilia e via Verdi di fronte al teatro comunale. Le riprese sono fatte dalla casa di produzione Grøenlandia Srl, che sta girando la serie, e che ha impiantato una specie di quartier generale al Parco dell’Osservanza in parte chiuso proprio per consentire il lavoro delle troupe e degli attori. Si tratta di una produzione sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission con Argentero fra i protagonisti, produzione che riguarderà il mondo dei motori (riprese sono state fatte anche durante il week end delle Finali Mondiali Ferrari) e sarà distribuita in diversi Paesi.

Per consentire le riprese la viabilità cittadina subirà ancora per qualche tempo diverse modifiche per stabilire le quali è uscita una seconda ordinanza del Comune di Imola in vigore da ieri fino a novembre.