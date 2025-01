Imola, c’è il bando di Unibo per il nuovo studentato all’Osservanza

C’è il nuovo bando dell’Università di Bologna per la realizzazione dello studentato nei padiglioni 17 e 19 dell’Osservanza. «Ora bisogna che non vada deserto» come ha sottolineato il sindaco Marco Panieri nel dare la notizia. L’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma U-Buy utilizzata per le gare d’appalto dall’ateneo bolognese, visibile nel dettaglio solo alle 12 aziende invitate dallo stesso ateneo alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori. A firmare il progetto esecutivo sono una serie di professionisti: la società Coprat srl di Mantova, nella persona dell’architetto Marco Caprini per il coordinamento generale della progettazione, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per il progetto delle opere strutturali, nella persona dell’architetto Riccardo Salà per il progetto architettonico, nella persona del perito Daniele Ferrarini per il progetto di impianti meccanici, e del perito Gianni Andreani per il progetto degli impianti elettrici. L’ingegnere Marco Goldoni firma il progetto antincendio, l’ingegnere Fabrizio Gamberini il progetto dell’acustica, la società Spactio srl di Imola, nella persona dell’ingegnera Silvia Platti, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. L’attribuzione delle funzioni di direttore dei lavori è stata attribuita all’architetto Mario Giberti.