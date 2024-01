Imola, Bubano: nuovo look, partono i cantieri

Con l’inizio del nuovo anno anche a Bubano è tempo di cantieri. Come già annunciato dal sindaco Tassinari nei mesi scorsi, seppur in leggero ritardo sulla tabella di marcia, oggi nel centro della frazione sono partiti i lavori per il rifacimento di circa 200 metri di marciapiedi in via Lume, tra la Cittadella e la rotonda sulla via San Francesco. Il costo dell’intervento, eseguito dalla ditta Italposa di Forlì, è di 315 mila euro, tutti a carico del Comune. Saranno così abbattute le barriere architettoniche e per una continuità di arredo verranno utilizzati gli stessi materiali impiegati per il restyling della vicina piazza Dante Cassani.

Modifiche alla viabilità

A causa dell’avvio del cantiere da oggi, e fino al 30 maggio, sono previste modifiche alla viabilità. Via Lume è a senso unico nel tratto tra via San Francesco e via Diana con direzione Massa Lombarda-Imola dove è imposto anche un “Divieto di fermata”. Alla confluenza con via Lume, in via I° Maggio, via Costa, via Gramsci e via Amendola è possibile svoltare soltanto a sinistra. Obbligatorio svoltare a destra invece se si arriva dall’incrocio con via Lume da via XXV Aprile, via Tripoli, via Gorizia e via Piave. Il tratto di via Lume posto tra via Tobagi e via Diana è rimasto a doppio senso di circolazione.

Il traffico degli scuolabus e delle corriere di linea, o altro traffico pesante, è deviato: in direzione Imola verso Massa Lombarda, dalla via Lume è imposta la svolta a destra verso la via Tobagi con percorso via Degli Orti, Via Pirazzoli e confluenza nella via San Francesco; in direzione Massa Lombarda verso Imola, via Lume è interdetta all’accesso e circolazione dei mezzi che dovranno proseguire sulla via San Francesco con svolta a destra nella via Pirazzoli e via Degli Orti svoltando nella via Tobagi fino al naturale percorso nella via Lume. La fermata per il carico e scarico dei passeggeri all’altezza della via del Mercato è soppressa ed è istituita equivalente nella via Pirazzoli di fronte al Parco Europa. Infine, in via Tobagi divieto di sosta sul lato posto in direzione Imola (lato destro da via Lume verso via Pirazzoli); in via Diana divieto di sosta sul lato posto in direzione Massa Lombarda (lato sinistro da via Lume verso via Pirazzoli); in via Pirazzoli, prolungamento della via Degli Orti, divieto di sosta e fermata sul lato ovest (lato destro direzione di marcia da Massa Lombarda verso Imola) dall’altezza dello svincolo con la via Tobagi fino alla via San Francesco. Soppressi poi i parcheggi nella rientranza antecedente alla via Mattarella di fronte al parco Europa, ma permane l’efficacia dello stallo dedicato ai portatori di disabilità.

Restyling piazza della Pace

Spostandosi a Mordano, proseguono tra le Due Torri i lavori di riqualificazione della centralissima piazza della Pace. Lunedì scorso hanno preso il via gli interventi veri e propri per la nuova pavimentazione (costo 320 mila euro, di cui 175 mila euro grazie a fondi europei e risorse comunali per la parte restante) dopo che per circa un mese Hera è intervenuta per migliorare le condotte idriche e del gas.