Imola, Bike to work: oltre 229mila chilometri in bici da marzo a ottobre e il Comune esulta: “Un grande successo”

Oltre 229.000 chilometri percorsi in bicicletta da marzo a ottobre (in media 364 per ogni utente), con un risparmio di CO2 pari a 32.446 chili, 15 aziende coinvolte e un totale di oltre 830 utenti iscritti e 630 attivi nell’utilizzo dell’app ‘WeCity’, Questi, annuncia con soddisfazione il Comune di Imola, sono alcuni dei numeri del progetto triennale ‘Bike to work 2021-2023’, che si concluderà il 31 dicembre “completando l’utilizzo dei 49.000 euro di fondi messi a disposizione dal Comune e dalla Regione”. Per l’amministrazione, questo progetto è stato “un grande successo”, tanto che l’assessora all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Elisa Spada fa sapere che “siamo in attesa del prossimo bando regionale ‘Bike to work’ per fare un ulteriore passo avanti per la mobilità sostenibile”. ‘Bike to work’, sottolinea infatti Spada, “ci ha permesso di migliorare la rete ciclabile della zona industriale e sbloccare flussi ciclabili importanti e attesi da tempo, come il sottopasso di Pontesanto”, e allo stesso tempo “ci consente anche di promuovere un cambio culturale nell’approccio alla mobilità, che vede la bicicletta al centro degli spostamenti quotidiani, anche nei percorsi casa-lavoro”.