Imola, biblioteche in crescita: nel 2025 oltre 120mila prestiti e 161mila presenze

Le biblioteche imolesi chiudono il 2025 con numeri in crescita: +3,4% di prestiti, oltre 161.100 le presenze complessive di cui più di 20mila partecipanti alle iniziative culturali e alle attività didattiche con le classi. In media, ogni giorno, sono oltre 557 le persone di tutte le età che frequentano le biblioteche: lettrici e lettori, studenti e famiglie ma anche chi cerca un luogo per studiare o incontrarsi.
Tra le esperienze più significative dell’anno, un posto centrale è occupato dalle iniziative legate al progetto GOAL! Leggere guardando al futuro. Realizzato dalla Biblioteca comunale di Imola, il progetto, selezionato tra i progetti esemplari del bando nazionale “Città che legge” e finanziato dal Ministero della Cultura, si è tradotto in un programma articolato di eventi e azioni diffuse sul territorio, sviluppato in collaborazione con i partner del Patto per la lettura di Imola.