Il bilancio 2024 delle biblioteche imolesi evidenzia un trend di crescita in termini di prestiti, accessi, richieste di informazioni da parte dei lettori. In particolare, la sezione ragazzi di Casa Piani ha raggiunto un record di iscritti, registrando il numero più alto dal 2015, con un totale di 3.022 iscrizioni. “Oltre 500 persone in media al giorno varcano le soglie delle nostre biblioteche” commentano soddisfatti in una nota il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.