Imola. Biblioteca: incontri con gli autori, letture serali e incursioni itineranti

L’estate è arrivata e con essa prosegue il ricco calendario di eventi promosso dalla Biblioteca comunale di Imola. Anche a luglio la cultura non va in vacanza: tra incontri con gli autori, letture sotto le stelle e incursioni itineranti con la colorata biblio-bike, la Biblioteca propone tanti appuntamenti per affrontare con leggerezza e curiosità il caldo della stagione. Prosegue la rassegna “Freschi di stampa”, giunta alla sua 24ª edizione, con grandi nomi della letteratura e della divulgazione contemporanea. Accanto a questi, due incontri dedicati ad autori locali e una serata speciale nel cuore della città per ascoltare storie in cortile. La biblioteca chiuderà poi dal 9 al 21 agosto.

Il programma prevede domani sera alle 21, nell’ambito di “Freschi di stampa”, un affascinante intreccio tra passato e presente con Antonella Cilento, nota scrittrice e giornalista, e “La babilonese” (Bompiani, 2024). Il romanzo accompagna attraverso epoche e passioni. L’autrice ne discuterà con Emiliano Visconti, curatore di eventi musicali e letterari.

Mercoledì alle 20.30 nel cortile di Palazzo Monsignani, via Emilia 69, in programma una serata di letture per tutte le età e una performance di Alessia Canducci, attrice e formatrice teatrale, che alle 21.30 si esibirà in una performance di lettura che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole, emozioni e immaginazione.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà la presenza della biblio-bike, la colorata bici con cargo di Bim e Casa Piani che, oltre a fare da scenografia, offrirà informazioni e materiali sui servizi bibliotecari cittadini, promuovendo la lettura come esperienza quotidiana e condivisa.

Giovedì alle 21 presentazione di “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia” (Rizzoli, 2025): Annalisa Cuzzocrea, editorialista e inviata di Repubblica, racconta come in un romanzo la vicenda inquieta e straordinaria della vita di Miriam Mafai. Sul palco a parlare con l’autrice il giornalista Claudio Caprara.

Martedì 15 luglio alle 21, sempre per la rassegna “Freschi di stampa”, presentazione di “Misteri e omicidi nella Ferrara del Seicento” con Marcello Simoni, autore di bestseller e maestro del thriller storico, e il suo “La torre segreta delle aquile” (Newton Compton, 2025). Un giallo avvincente, raccontato dall’autore insieme allo scrittore Livio Gambarini.

Martedì 22 luglio alle 21 a chiudere la rassegna sarà Nadia Terranova, premiata scrittrice e giornalista, con “Quello che so di te” (Guanda, 2025). A dialogare con l’autrice sarà Emiliano Visconti curatore di eventi musicali e letterari.

Sabato 26 luglio alle 10.30 presentazione del libro “Operazione Bologna 1975–1980” (Castelvecchi, 2024) di Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli, con Sonia Zanotti, vice-presidente Associazione tra i famigliari delle vittime della strage. Si tratta di una una ricostruzione documentata degli anni bui della strategia della tensione fino alla strage del 2 agosto.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Gli incontri serali della rassegna “Freschi di stampa” saranno anche trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca.

Inoltre fino al 15 luglio oltre alle consuete aperture pomeridiane del martedì (fino alle 22.30) e del giovedì (fino alle 19.00), si aggiungono due nuove aperture pomeridiane il mercoledì e il venerdì, dalle 14.15 alle 19. Un’estensione pensata soprattutto per gli studenti impegnati con gli esami della sessione estiva. Durante queste due nuove fasce orarie saranno aperte le sale studio del piano terra e sarà attivo il servizio di prestito e restituzione dei materiali.