Imola, Benvenuti confermato direttore generale dell’autodromo

Pietro Benvenuti è stato confermato direttore generale dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari. “A conclusione dell’iter previsto dal bando pubblico - si legge in una nota - l’Amministratore Unico di Formula Imola, Massimo Monti, previa approvazione del Socio Unico CON.AMI, ha deliberato la nomina di Pietro Benvenuti, già Direttore Generale dell’impianto negli ultimi tre anni. L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo per altri tre anni. La scelta rappresenta un segnale di continuità rispetto al percorso di crescita sviluppato nel precedente mandato, durante il quale l’Autodromo ha rafforzato il proprio posizionamento nel panorama del motorsport internazionale, assicurando la presenza di eventi di rilievo mondiale e consolidando relazioni strategiche con federazioni, promoter e stakeholder. L’Autodromo ha al tempo stesso strutturato una vocazione polifunzionale oggi pienamente operativa, ampliando in maniera significativa l’utilizzo dell’impianto durante tutto l’anno. Eventi corporate, iniziative istituzionali, appuntamenti culturali e attività formative fanno ormai parte integrante della programmazione, insieme a progettualità orientate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione. Un indirizzo strategico che nei prossimi anni verrà ulteriormente rafforzato, con l’obiettivo di rendere l’impianto sempre più un’infrastruttura moderna, accessibile e integrata nel tessuto economico e sociale del territorio”.

Così il sindaco Marco Panieri: “La conferma di Pietro Benvenuti alla Direzione Generale rappresenta una scelta di responsabilità e di visione per il futuro dell’Autodromo. In questi anni l’impianto ha consolidato il proprio ruolo nel panorama internazionale, non solo sul piano sportivo ma come vera piattaforma territoriale, capace di generare indotto economico, attrarre investimenti e rafforzare l’identità della Motor Valley. La continuità gestionale è un elemento decisivo in una fase in cui i grandi eventi sono sempre più competitivi e richiedono solidità organizzativa, relazioni istituzionali forti e capacità di innovazione. L’obiettivo, come Comune e CON.AMI, è proseguire nel percorso di crescita, rendendo l’Autodromo sempre più integrato con la città nella Motor Valley, nella Regione e nel Paese, sostenibile, aperto alle imprese e alle nuove progettualità. Imola ha dimostrato di saper essere all’altezza delle sfide internazionali: ora dobbiamo consolidare questo posizionamento con stabilità e ambizione”.

Queste le parole di Fabio Bacchilega (Presidente Con.Ami): “Una continuità premiante dal punto di vista gestionale, peraltro supportata dai significativi risultati centrati nell’ultimo quinquennio, utile ad alimentare la funzionalità della programmazione progettuale che accomuna l’impegno del Consorzio, del Comune di Imola e di Formula Imola per il consolidamento futuro dell’Autodromo come impianto sportivo e polivalente di valenza internazionale”.

Il commento di Massimo Monti (Amministratore Unico Formula Imola): “L’Autodromo di Imola rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per il motorsport internazionale. In questi anni ha sicuramente rafforzato il proprio posizionamento, dimostrando capacità organizzativa, affidabilità e visione. Il rinnovo dell’incarico a Pietro Benvenuti si inserisce in una logica di continuità e di ulteriore sviluppo: l’obiettivo è consolidare la presenza nei grandi eventi internazionali e rafforzare il percorso di crescita dell’impianto, ampliandone sempre più la funzione economica, sociale e culturale.”

Spazio infine a Pietro Benvenuti: “La conferma in questo ruolo è per me motivo di grande responsabilità. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per mantenere l’Autodromo ai massimi livelli del motorsport internazionale, garantendo standard organizzativi elevati e rafforzando la credibilità della struttura. Il prossimo triennio sarà orientato a proseguire su questa linea, consolidando la presenza dei grandi eventi e sviluppando ulteriormente la dimensione polifunzionale dell’impianto. L’Autodromo deve essere una realtà viva tutto l’anno, capace di generare valore sportivo, economico e sociale, con un’attenzione crescente ai temi della sostenibilità e dell’inclusione.”