Una decina di animalisti con cartelli e megafono si sono posizionati oggi pomeriggio, come annunciato dagli stessi ieri, davanti all’ingresso del Circo Madagascar in via Pirandello. Protestano contro l’utilizzo degli animali nello spettacolo e preventivamente avevano segnalato all’Ausl la presenza di recinti esterni fatti solo con transenne per contenere cammelli, elefante e altri animali. Nel frattempo il pubblico degli spettacoli pomeridiani ha continuato a entrare e uscire tranquillamente.