Imola, barriere architettoniche oltre 4.000 le criticità rilevate da risolvere e giovedì si vota il piano

Un veloce passaggio in commissione consigliare, senza rilievi di sorta, quindi l’approdo in consiglio comunale per l’approvazione. Del resto è dagli anni Ottanta che le amministrazioni pubbliche parlano di abbattimento delle barriere architettoniche, ma solo nell’ultimo decennio, come ha rimarcato l’architetto Stefano Maurizio che ha redatto il Peba per il Comune di Imola, si è messo mano direttamente alla redazioni dei piani divenuti obbligatori per legge. Imola lo approverà in aula sul filo di lana della Consigliatura (giovedì prossimo).