Imola, Banca di Bologna, nuova filiale nel cuore della città in centro storico

La Banca di Bologna rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura della nuova filiale di Imola, in Piazza Gramsci 7, nel cuore del centro storico. «La nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’Istituto e nella strategia di sviluppo della rete territoriale, confermando la volontà di mettere al centro la relazione, la prossimità e l’attenzione al territorio», dice l’istituto di credito.

La nuova filiale è il naturale proseguimento di una presenza già radicata nel comprensorio attraverso le sedi di Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo e Medicina e della struttura di Corporate Banking insediata nell’area. La città viene infatti considerata un polo dinamico, con un tessuto produttivo vario ed articolato che comprende importanti realtà industriali nei settori medicale, ceramico e alimentare, insieme a imprese artigiane e commerciali e a una vivace presenza culturale, associativa e sportiva. «Aprire una filiale a Imola significa innanzitutto scegliere di esserci - sostiene il direttore generale Ferrari -. Imola è un territorio importante, vivo e fortemente identitario, con cui abbiamo già costruito nel tempo un rapporto significativo. Oggi vogliamo rendere quel rapporto ancora più diretto e concreto. Le filiali rimangono per noi luoghi essenziali per costruire e custodire relazioni dirette con clienti e soci, famiglie e imprese, e per offrire risposte tempestive e adeguate alle loro necessità’».

Da oltre trent’anni Banca di Bologna opera a Bologna e provincia, e più recentemente nel Modenese. «Gli indicatori patrimoniali confermano la solidità della Banca, con coefficienti ampiamente superiori ai requisiti minimi normativi: CET1 ratio al 25,8%, Texas Ratio al 9,4% e NPL ratio netto allo 0,74%, espressione di una buona qualità del credito - dice l’istituto in una nota -. A questo si affianca un significativo investimento sul capitale umano, con oltre 100 nuove assunzioni negli ultimi tre anni, il tutto premiato da oltre 15.000 soci e da prestiti a famiglie e aziende che hanno superato il miliardo e mezzo di euro nel 2025». Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna sottolinea: «Come Banca del territorio abbiamo un ruolo che va oltre il credito: accompagnare progetti, sostenere idee che contribuiscono a generare opportunità e valore per tutti. Con l’apertura della filiale di Imola confermiamo la nostra volontà di essere parte attiva della vita della città, e in particolare dei giovani con cui vogliamo condividere aspirazioni, sfide e prospettive di crescita». Con la ristrutturazione dell’edificio, Banca di Bologna restituisce alla piazza Gramsci un importante spazio inutilizzato che contribuirà alla rivitalizzazione di una parte centrale della città in un’ottica di tutela e di rigenerazione del centro storico condivisa con l’amministrazione comunale .

«Questo intervento, che unisce innovazione e rispetto per l’esistente, si inserisce perfettamente nella visione di rigenerazione e tutela del centro storico che stiamo portando avanti come Amministrazione Comunale. Riportare servizi, relazioni e nuove opportunità nel cuore della città significa non solo sostenere concretamente le famiglie e le imprese locali, ma anche rendere Imola sempre più dinamica e attrattiva» ha commentato il sindaco Marco Panieri.