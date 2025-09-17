Imola, Baccanale 2025: presentata l’edizione del 40° compleanno VIDEO

È in corso a Milano, nello spazio LAB della Triennale in Parco Sempione, la conferenza stampa di presentazione di Baccanale 2025, l’annuale rassegna dedicata alla cultura del cibo che si svolgerà a Imola dal 25 ottobre al 16 novembre. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Un mondo di spezie”, un viaggio attraverso la storia, la geografia e i sapori delle spezie: sostanze vegetali rare e preziose, che sono state nei secoli protagoniste di commerci, scoperte, riti, ricette e miti.

Alla presentazione della kermesse culturale ed enogastronomica, moderata dal noto conduttore televisivo Fabio Gallo, hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Imola, il Sindaco, Marco Panieri, l’Assessore alla Cultura e alla Legalità, Giacomo Gambi, e l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Centro Storico, Pierangelo Raffini. Tra i relatori, anche la direttrice de La Cucina Italiana Maddalena Fossati e, in collegamento da remoto, Massimo Montanari, Professore emerito di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna. A chiudere la conferenza, l’intervento dell’illustratore Ale Giorgini.