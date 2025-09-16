Imola, Baccanale 2025: ecco l’illustrazione

È Alessandro Giorgini, illustratore vicentino tra i più affermati nel panorama contemporaneo, a firmare l’illustrazione del Baccanale 2025, la storica rassegna dedicata alla cultura del cibo che tornerà a Imola il prossimo ottobre. L’edizione di quest’anno sarà incentrata sul tema “Un mondo di spezie”, un viaggio multisensoriale tra storie, profumi e suggestioni che attraversano epoche e continenti. Come da tradizione, il Baccanale unisce sapori, saperi e creatività, affidando ogni anno l’immagine dell’evento a un artista capace di interpretare lo spirito con originalità e stile.

Alessandro Giorgini vanta collaborazioni con brand internazionali come Disney, Warner Bros, Marvel, Emirates, Moleskine e molte altre realtà editoriali e culturali. Con il suo stile iconico, fatto di forme geometriche, colori saturi e narrazione simbolica, ha esposto i suoi lavori in gallerie di tutto il mondo, da Los Angeles a Tokyo, da Parigi a New York. Il suo approccio unisce cultura pop e un forte legame con l’italianità, rendendo ogni immagine un racconto immediatamente riconoscibile e coinvolgente.