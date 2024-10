Imola, Baccanale 2024: domenica Alessandro Barbero e Massimo Montanari dialogano sul cibo nel medioevo

Il giorno successivo, domenica 20 ottobre, dalle 11 alle 12.30, sempre presso il Teatro Comunale “Ebe Stignani” di Imola (via Verdi, 1) il professore, storico e divulgatore Alessandro Barbero dialogherà con Massimo Montanari: “Alimentazione e società nel medioevo”. Argomento centrale dell’incontro, il cibo e l’alimentazione, elementi distintivi di tutte le civiltà che si sono susseguite nei secoli. I due storici, che non hanno certo bisogno di presentazioni, daranno vita ad un convivio al quale sarà possibile soddisfare la propria fame di sapere, o stuzzicare nuovi appetiti intellettuali. Non ci sono più posti disponibili in presenza, ma sarà possibile seguire la conferenza stampa in streaming (trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Imola).

Lo stesso giorno, il pomeriggio, dalle 17 alle 18, sempre al Teatro Comunale “Ebe Stignani” di Imola, una chiacchierata con gli illustratori della mostra THAT’S IT: Chiara Fracella, illustratrice dell’immagine originale del Baccanale 2024; Maria Mangiapane; Michele Bruttomesso, Lucio Schiavon e Sara Passamonti. La mostra That’s IT – eat, be well, love Italy, realizzata in occasione della VIII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, espone 13 opere di 5 importanti illustratori italiani. Promossa dall’Ambasciata d’Italia ad Atene, la mostra ideata e curata da Myth euromed offre un’istantanea illustrata dell’Italia, tra benessere, gusto e stile.

La mostra That’s IT – eat, be well, love Italy sarà allestita a partire da sabato 19 ottobre in Piazza Caduti della Libertà.

Tutte le informazioni sugli eventi e sul resto del programma è disponibile su www.baccanaleimola.it .