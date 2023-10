Imola, Baccanale 2023: si parte

La nuova edizione del Baccanale dal tema “mediterraneo” è stata inaugurata oggi, alle ore 17.30, al Museo Checco Costa dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, del Sindaco Marco Panieri e degli Assessori Giacomo Gambi (Cultura, Politiche giovanili e Legalità) e Pierangelo Raffini (Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produttive) e del Professor Massimo Montanari dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti mondiali di storia dell’alimentazione.

Nell’occasione è stata inaugurata la mostra “Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050”, presentata dal professor Massimo Montanari, che l’ha curata assieme alla giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni, visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione nel Museo Checco Costa dell’Autodromo di Imola. La mostra rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica.

Domani si prosegue con vari appuntamenti, diffusi in centro storico ma non solo.

“Di nuovo in piazza” in piazza Matteotti - In piazza Matteotti prosegue l’appuntamento “Di nuovo in piazza”, che fino a domenica 22 vedrà come protagoniste alcune aziende romagnole colpite dall’alluvione. Il cuore della città è allestito con stand con Street Food e Beverage e l’Isola del Gusto. Per quanto riguarda lo Street Food e Beverage sono protagoniste le aziende di Fontanelice: Di tutto un po', Valle degli struzzi, Agriturismo La Taverna; da Faenza: Il Girasole e Casa Spadoni; da Sant’Agata sul Santerno: Bar Roma; da Forlì: Circolo Arci Garibaldi Asioli.

Per quanto riguarda L’Isola del Gusto, domani si comincia alle ore 10.30 con I Laboratori di Casa Spadoni – Piadina Lab. La piadina romagnola è una bontà unica che da piatto povero delle campagne romagnole è diventata un simbolo della cucina italiana nel mondo tutelato dall’IGP. Con le sfogline di Casa Spadoni addentratevi in questo viaggio alla scoperta della ricetta classica, realizzata con: farina, lievito, acqua, strutto, latte e sale. E lo spessore? Alta e soffice o sottile e croccante? Decidete voi quello che preferite! (12 €, info e prenotazioni: 366 5925251)

Infine, alle ore 20 di scena sul palco Naif quartet, a cura di Bar Bologna.

Dalle mostre agli incontri – Si parte domenica 22 ottobre alle 10.15 con l’inaugurazione della Mostra dei Piatti e delle pubblicazioni dell'Accademia Italiana della Cucina, allestita nelle vetrine e nelle bacheche della Banca di Imola in Via Emilia di fronte a piazza Matteotti.

Una cinquantina di piatti e altrettante pubblicazioni ravvivano la Mostra organizzata dalla Delegazione di Imola dell’Accademia Italiana della Cucina. In tre vetrine e quattro bacheche, tra il portico del passeggio in via Emilia e la Galleria del Risorgimento, messe a disposizione dalla Banca di Imola, splendono i piatti prodotti in molti anni dalla Ceramica d’arte Parise di Bassano del Grappa e collezionati dalla Delegazione di Ravenna.

Sono prodotti con tecnica “craquelé”, ovvero quel tipo di screpolatura che rende impossibile la copiatura, e riprendono i temi dell’anno trattati nell’annuale cena ecumenica. Al loro fianco con le pubblicazioni si percorre un viaggio alla scoperta delle tradizioni regionali italiane, fonte di ricette originali che illustrano da nord a sud i colori e i gusti delle diverse Regioni. Non manca poi il volume sui Menù del Quirinale con i costumi culinari di quattro Re e undici Presidenti e la ricercatissima ed originale “Storia della cucina italiana a fumetti”.

Alle ore 11, Massimo Montanari, tra i massimi esperti a livello mondiale di storia dell’alimentazione, introdurrà il tema del Baccanale 2023 con una lezione nella splendida cornice del Salone di Palazzo Sersanti, dal titolo Cucine Mediterranee.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 visita guidata all’Osservatorio Astronomico di Imola (via Comezzano 21) con l’iniziativa Combinare il Pranzo con la Cena. L’Associazione Astrofili Imolesi intende alleggerire il significato di un'espressione che indica la difficoltà di assicurare i due pasti principali, proponendo attività per passare all'osservatorio parte del tempo che separa il pranzo dalla cena. Il Sole, la cui energia, trasformata, è il primo anello di una catena che porta al cibo che ci nutre, è una stella quieta ma ciclicamente soggetta a variazioni interne che si manifestano in superficie con la comparsa di macchie ed eruzioni. È paradossale che la stella a noi più vicina sia inosservabile ad occhio nudo- credeteci senza provare - ma attraverso apposita strumentazione quei dettagli sono ben visibili. Provate questa esperienza in un qualunque momento tra le 14:30 e le 16:30, senza prenotazione. L’attività sarà annullata in caso di maltempo.

Sempre all’Osservatorio Astronomico, alle ore 18, si svolgerà la visita guidata Da Mare Nostrum a Mare Tranquillitatis. La Luna, con le sue fasi, ha influenzato da sempre l'attività agricola e ancora oggi, per tradizione, a torto o a ragione, si consulta il lunario per seminare, tagliare, imbottigliare, abbattere. Ne proponiamo l'osservazione al primo quarto, preceduta da una presentazione multimediale. Nella presentazione che introdurrà all'osservazione telescopica della Luna, ricordiamo la figura di Rocco Petrone. Originario di un'umile famiglia partita dal Mare Nostrum per emigrare negli Stati Uniti, ha fortemente contribuito a portare il primo uomo sulla Luna, direttore di lancio della missione Apollo 11, destinazione Mare Tranquillitatis. Prenotazione obbligatoria: baccanale2023@astrofiliimolesi.it (L’attività sarà annullata in caso di maltempo)

Alle ore 16.30, nella Rocca Sforzesca di scena In viaggio dalla Rocca al Mediterraneo – Viaggi e scoperte. Come giovani cavalieri e viandanti in cerca di avventure verrà percorso ogni angolo della Rocca e si preparerà tutto l’occorrente per partire alla scoperta del meraviglioso mondo del medioevo. Il laboratorio è consigliato a bambini/e di età consigliata 7-11 anni, posti limitati con prenotazione obbligatoria tramite l’App “ioPrenoto” o telefonando al 0542 602609 dal lunedì al venerdì 9-13. Costo: 4 euro - Info: Imola Musei, 0542 602609, musei@comune.imola.bo.it, www.imolamusei.it

Per le piazze e vie del Centro storico, dalle 16,30 alle 18,30 di scena l’animazione Pane Vino E Rock’n Roll

Alle ore 17, al Frantoio Valsanterno (via di Nola 1/L) è previsto Aperievo, aperitivo a tema dedicato all’olio Extra Vergine di Oliva: alimento millenario, profondamente legato alla cultura mediterranea e alla sua cucina. Degustazione di piccoli finger food abbinati ai nostri Oli Extra Vergine di Oliva, accompagnati dall’eccellenza dei vini pluripremiati di Azienda Agricola Tre Monti. € 20 a persona, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 18 ottobre: info@frantoiovalsanterno.it – 351 7471074

Mentre alle ore 17.30, nell’Auditorium Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini, in programma lo spettacolo Cose da Lupi, portato in scena da Zanubrio Marionettes, con protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse. Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti. I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che ci accompagnano nelle storie.

Mostre da visitare

Dal 21 ottobre al 12 novembre

Sala museo – Autodromo Enzo e Dino Ferrari orari: venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-13 e 15-19

GUSTO!

La mostra, curata per il Museo M9 di Venezia Mestre da Massimo Montanari e Laura Lazzaroni, racconta come la relazione tra gli italiani e il cibo sia profondamente mutata in questi ultimi decenni; al centro della riflessione, la parola “gusto”, che meglio rappresenta il rapporto tra individuo e società, quell’insieme inscindibile tra piacere individuale e condivisione collettiva, meccanismi nutrizionali e fenomeni culturali, capace di rappresentare la complessità dei temi legati al cibo.

dal 21 ottobre al 11 novembre

Biblioteca comunale di Imola orari di apertura

MEDITERRANEO: STORIE, MITI, LEGGENDE

Breve percorso espositivo nel quale verranno esposti una scelta di libri antichi dai fondi storici della Bim, fra cui atlanti raffiguranti il Mediterraneo, e testi relativi ai principali miti relativi a questo mare come il viaggio di Ulisse ed Enea, ecc...

dal 22 ottobre al 12 novembre

MOSTRA DEI PIATTI DELL'ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA

Esposizione nelle vetrine e nelle bacheche della Banca di Imola in Via Emilia di fronte a piazza Matteotti

dal 21 ottobre c/o Cioccolateria Imola orari di apertura dell’esercizio commerciale

MOSTRA D'ARTE - MEDITERRANEO

Esposizione opere dei soci dell'associazione, in tema col titolo della manifestazione. A cura del Circolo Culturale Amici dell'Arte

dal 21 ottobre al 12 novembre c/o “Al Bricco Bio” orari di apertura dell’esercizio commerciale

MI ILLUMINO DI MEDITERRANEO

“Mi illumino di Mediterraneo” è una mostra fotografica con suggestioni poetiche ed aromatiche, realizzata dagli utenti della Comunità Diurna per la Salute Mentale “Franca Ongaro Basaglia”, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Imola. In linea con il tema del Baccanale 2023, “mediterraneo”, la mostra descrive vari ingredienti naturali e fondamentali della cucina mediterranea attraverso un percorso fotografico accompagnato da suggestioni poetiche ed aromatiche.