Imola, Babbo Natale torna in trattore per portare i doni ai piccoli ricoverati dell’ospedale FOTOGALLERY MMPH

Non sulla slitta, ma accompagnato da un convoglio di dieci trattori addobbati a festa oggi all’ospedale di Imola è arrivato Babbo Natale. Per il secondo anno consecutivo, l’associazione, Fontanaagrie venti Aps ha portato ai bambini ricoverati un pomeriggio di stupore, sorrisi e autentico clima natalizio. Il trattore di Babbo Natale, partito da Casafiumanese, affiancato da nove “renne” motorizzate e accompagnato dalla polizia locale, ha fatto il suo ingresso tra musiche natalizie, luci e saluti festosi. L’arrivo sotto la grande vetrata della sala giochi della Pediatria ha attirato l’attenzione di bambini, famiglie e operatori sanitari, trasformando l’attesa in un momento di vera magia. Con i sacchi di regali ben visibili, Babbo Natale è poi entrato nel reparto per incontrare uno ad uno i piccoli ricoverati, donando non solo giochi ma anche un tempo prezioso di vicinanza e leggerezza. «Questo secondo anno ci ha confermato che l’idea era giusta – racconta Marco Linguerri, presidente dell’associazione Fontanaagrieventi Aps, che rappresenta agricoltori e operai della Vallata del Santerno –. Quest’anno i trattori sono diventati dieci, ma soprattutto sono aumentate le persone che hanno chiesto di partecipare. Abbiamo ricevuto molte richieste da chi desiderava essere parte attiva di questo momento, segno che la comunità sente il bisogno di fare qualcosa di concreto per regalare serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Il vero valore di questa giornata è il lavoro di squadra: polizia locale del Circondario Imolese, Comuni coinvolti, Città metropolitana di Bologna, volontari, Confartigianato Imola e tutti coloro che hanno collaborato hanno messo a disposizione tempo, mezzi ed energia per un obiettivo comune, far sentire questi bambini meno lontani dalla festa. È un’iniziativa che cresce perché nasce dal cuore e dalla voglia condivisa di portare il Natale dove ce n’è più bisogno e che possiamo già dire che l’anno prossimo non solo si consoliderà ma porterà anche delle novità». «Quello che abbiamo vissuto oggi è un esempio concreto di come il territorio sappia prendersi cura dei suoi luoghi di cura – commenta la direzione generale dell’Ausl –. Non si tratta solo di un evento natalizio, ma di un gesto che porta umanità, attenzione e calore dentro l’ospedale. La presenza di una comunità così partecipe contribuisce a rendere l’ambiente di cura più accogliente non solo per i bambini, ma anche per le loro famiglie e per gli operatori che ogni giorno lavorano accanto a loro».

«Confartigianato Bologna Metropolitana è iscritta all’Albo metropolitano delle imprese socialmente responsabili. Un albo che raccoglie imprese e organizzazioni che sviluppano azioni e progetti ad alto valore sociale per il territorio. Realtà capaci non solo di essere competitive sul mercato, ma anche di saper coniugare queste capacità con un’attenzione al sociale - sottolinea Alessandro Ginnasi, vice segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, presente all’evento insieme ad alcuni imprenditori e consiglieri dell’associazione -. Come Confartigianato abbiamo aderito con entusiasmo a questa bellissima iniziativa. E stato emozionante condividere con i bambini lo stupore per l’arrivo di Babbo Natale con i sacchi pieni di doni ben in vista. L’impegno di un’associazione come la nostra va oltre gli aspetti imprenditoriali, ma sempre di più vuole essere un punto di riferimento per le nostre comunità, soprattutto quando la nostra azione può aiutare chi vive situazione di disagio. Sono impagabili i sorrisi che abbiamo visto oggi sul volto di questi bambini».