Imola, autovelox: scontro in Consiglio comunale

Gli autovelox finiscono in Consiglio comunale. Questo a poche ore dalla notizia degli otto nuovi box che la Polizia locale sta installando sul territorio, tra cui i due apparsi in via Graziadei finiti subito al centro delle polemiche.

«Secondo il Codice della Strada le postazioni andrebbero preventivamente segnalate e dovrebbero essere ben visibili - ha esordito il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi -. Invece sono stati installati a sorpresa e in gran segreto, creando confusione e pericoli. Non si capisce se l’Amministrazione voglia la sicurezza stradale o solo fare cassa».

Per il consigliere della Lega, Simone Carapia «siamo passati da essere la città dei motori a quella dei velox - ha commentato -. Così si fanno solo arrabbiare i cittadini e se il Comune non è davvero attaccato ai soldi dovrebbe posizionare gli autovelox fissi che invece educano gli automobilisti».

«Hanno una funzione deterrente» ha risposto il consigliere di Sinistra Imolese, Filippo Samachini. «Non credo che un cassonetto arancione dissuada, soprattutto sapendo che senza pattuglia non contano nulla - ha detto il consigliere della Lista civica Cappello, Renato Dalpozzo -. Una soluzione? Una rotonda tra via Banfi e via Graziadei».

Un problema serio anche per il consigliere del M5S, Ezio Roi. «Meglio un semaforo che diventa rosso se superi il limite di velocità» ha ammesso. «Non bisogna demonizzare gli autovelox - ha aggiunto la consigliera Pd, Mirella Pagliardini -, ma serve far leva sulla responsabilità degli utenti della strada». «Se il Comune non li avesse installati l’opposizione avrebbe contestato lo stesso» ha ribadito il consigliere di Imola Corre, Antonio Ussia.

Infine, la risposta dell’assessora alla mobilità sostenibile, Elisa Spada. «La sicurezza stradale è fondamentale - ha concluso -. La velocità è una delle prime cause di incidenti anche in ambito urbano e queste misure servono proprio per ridurli».

Dove sono i nuovi velox

Degli otto box, sei verranno collocati a Imola: in via Graziadei in entrambi i sensi di marcia (uno vicino all’incrocio con via Banfi e l’altro vicino all’incrocio con via Cattaneo), a Sesto Imolese, sulla San Vitale, uno per ogni senso di marcia (in prossimità dell’incrocio via Raggi-via Balducci) e a Spazzate Sassatelli sulla provinciale Cardinala, in entrambi i sensi di marcia (all’ingresso del centro abitato). A Borgo Tossignano, invece, sono in località Codrignano, sull’ominima strada, uno per ogni senso di marcia (all’ingresso del centro abitato).