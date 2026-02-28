Imola, autovelox al Piratello, pioggia di multe: “Sono 15mila in due mesi”

Un salasso per gli automobilisti, una bella iniezione di “liquidità” per le casse pubbliche.

«Più di 15.000 multe in due mesi, per centinaia di migliaia di euro, una stangata senza precedenti per i cittadini - esordisce la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti -. Avevamo previsto che la riduzione del limite di velocità al Piratello, da 70 a 50 km/h, avrebbe prodotto un bagno di sangue sulle tasche degli imolesi. I dati forniti dalla polizia locale parlano chiaro: nel tratto di via Emilia controllato da due autovelox il numero delle multe è aumentato quasi del 2.000%».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale