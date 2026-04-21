Imola, autolavaggio sequestrato per scarichi illeciti

La Polizia locale della Città metropolitana di Bologna «ha sottoposto a sequestro preventivo, in collaborazione con Arpae, un autolavaggio nella zona industriale di Imola». Lo fa sapere Palazzo Malvezzi, precisando che il sequestro è scattato «nell’ambito di un’operazione mirata alla verifica della regolarità ambientale delle attività produttive», che rientra «in un programma di controlli che la Polizia locale metropolitana proseguirà nei prossimi mesi su tutto il territorio». L’intervento, avviato a seguito di una segnalazione, ha portato alla luce «una situazione di grave irregolarità», in quanto «oltre alla totale assenza delle autorizzazioni ambientali, è stata accertata la fuoriuscita di acque reflue dai tombini». I successivi rilievi tecnici «hanno confermato che gli impianti di scarico erano privi di autorizzazione e non funzionanti» e per le necessarie verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area «è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Hera». Alla fine il titolare dell’attività è stato denunciato per violazione delle norme previste dal Testo unico ambientale.