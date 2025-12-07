Imola, “Autodromo Senza Barriere”, la pista come via per l’inclusione

Una straordinaria partecipazione di pubblico, associazioni e volontari ha decretato il grande successo dell’edizione 2025 di “Autodromo Senza Barriere”, la manifestazione che l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola dedica ogni anno alle persone con disabilità. L’evento, promosso dal Comune di Imola e dall’Autodromo, in collaborazione con la Fondazione Montecatone e numerose realtà del territorio, si è svolto nel Paddock 1, confermandosi uno dei momenti più attesi e significativi del calendario inclusivo della struttura.

Fin dal mattino, decine di persone con disabilità hanno potuto vivere l’emozione dei giri di pista a bordo delle vetture messe a disposizione da piloti e proprietari. Un’esperienza gratuita e sicura, resa possibile grazie all’impegno degli operatori, al supporto delle associazioni e all’entusiasmo dei volontari.

La giornata è proseguita con una grande partecipazione al Walking Tour solidale lungo il tracciato dell’Autodromo e alle prove dei simulatori della Sala IF Imola Faenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto in beneficenza. Nel pomeriggio, l’attività di Hot Lap aperta al pubblico ha raccolto un’importante somma destinata alla Fondazione Montecatone e a Casa Guglielmi.

Un’edizione, quella del 2025, che ha ribadito la capacità dell’Autodromo di unire passione motoristica, inclusione e solidarietà, trasformando l’asfalto della pista in un luogo di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

«È stato emozionante vedere le persone con disabilità felici per aver potuto girare a bordo di vetture di alte prestazioni lungo il nostro circuito - ha commentato l’assessora all’Autodromo Elena Penazzi -. Questa manifestazione è stata ancora una volta un bellissimo esempio di come l’autodromo di Imola possa essere anche un luogo di inclusione e solidarietà».

«Il successo di questa nuova edizione di “Autodromo Senza Barriere” - ha affermato il direttore generale dell’Autodromo Pietro Benvenuti - conferma ancora una volta quanto il nostro impianto sia un punto di riferimento non solo per il motorsport, ma anche for tutte quelle iniziative che mettono al centro le persone, l’inclusione e la solidarietà. Vedere la partecipazione così numerosa ed entusiasta di associazioni, volontari, famiglie e appassionati testimonia il valore e la forza di questo evento. Desidero ringraziare lo staff di Formula Imola, che con professionalità e dedizione ha lavorato senza sosta per garantire un’organizzazione impeccabile, il Comune di Imola, sempre al nostro fianco nel sostenere iniziative che valorizzano il territorio, e le tante associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, contribuendo con entusiasmo e competenza. Questo risultato è frutto di un gioco di squadra e rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro autodromo come luogo di eccellenza, innovazione e inclusione».