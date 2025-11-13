Imola, “Autodromo senza barriere: “arrivano nuove associazioni

Torna anche quest’anno “Autodromo senza barriere”, la manifestazione dedicata alle persone con disabilità promossa dal Comune e dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in collaborazione con la Fondazione Montecatone e numerose associazioni del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre, a partire dalle 9.30, nel Paddock 1 dell’Autodromo. Per tutta la giornata saranno disponibili numerose attività rivolte alle persone con disabilità, agli accompagnatori e a tutti coloro che desiderano partecipare.

L’iniziativa, ormai divenuta un punto di riferimento nel calendario delle attività inclusive dell’autodromo, vedrà quest’anno la partecipazione di molte nuove associazioni, che hanno aderito sull’onda dell’entusiasmo e del successo della scorsa edizione.

Tra le attività cui sarà possibile prendere parte anche i giri di pista riservati esclusivamente a persone con disabilità, a bordo di vetture guidate da piloti e proprietari, per vivere in piena sicurezza il fascino delle quattro ruote.

«Autodromo Senza Barriere - afferma il direttore del “Ferrari”, Pietro Benvenuti - rappresenta una iniziativa particolarmente significativa del nostro calendario, perché unisce i valori sportivi dell’autodromo a quelli dell’inclusione e della solidarietà. L’obiettivo è offrire a tutte le persone, indipendentemente dalle proprie condizioni, l’opportunità di vivere l’esperienza unica della pista e di sentirsi parte di una grande comunità».

«Per noi - commenta l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi - l’inclusività è un valore fondamentale, su cui abbiamo lavorato molto in questi anni, sempre in collaborazione con associazioni e realtà del territorio».