Imola, auto si ribalta in viale Saffi ferito automobilista di 54 anni

Intorno alle 17.30 di oggi una pattuglia della polizia locale del Nuovo Circondario Imolese è intervenuta in viale Saffi, all'altezza dell'intersezione con piazzale Giovanni dalle Bande Nere per un’auto ribaltata. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti giunti sul posto, unaToyota RAV4 condotta da un uomo di 54 anni residente a Imola, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare violentemente un'autovettura in sosta per poi terminare la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Il conducente, rimasto ferito nell'impatto, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Imola in codice di media gravità. Non risultano al momento coinvolte altre persone. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dal sinistro e a gestire la viabilità per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Sono tuttora in corso i rilievi di rito per determinare l'esatta dinamica e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.