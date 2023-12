Un’auto è bruciata questa mattina, poco prima delle otto in via Tiro a Segno a Imola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imola con l’autobotte oltre alla squadra polivalente per avere ragione delle fiamme. Anche un’altra macchina è risultata danneggiata dall’incendio. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per le indagini, oltre al soccorso stradale per rimuovere l’auto andata a fuoco.