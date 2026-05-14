Imola, auto dei servizi sociali vandalizzate: denunciato un uomo di 50 anni

Un raid vandalico contro le auto dei Servizi sociali si è concluso con una denuncia da parte della Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese. Un uomo italiano di circa cinquant’anni, residente a Imola, è stato individuato come autore dei danneggiamenti ai veicoli dell’Asp parcheggiati nella sede di via D’Agostino. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale, il gesto sarebbe maturato come ritorsione dopo un acceso confronto avuto con gli operatori dei servizi sociali. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dai responsabili dell’Asp, che una mattina dello scorso aprile hanno scoperto diverse vetture aziendali con vistose ammaccature. Danni che, fin da subito, sono apparsi incompatibili con semplici urti accidentali o normali episodi di circolazione stradale.

Gli agenti hanno quindi avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L’attenzione si è concentrata rapidamente su un episodio avvenuto il giorno precedente al raid: negli uffici dell’Asp si era verificato un duro alterco tra alcuni operatori e un cittadino imolese seguito da tempo dai servizi sociali. Da lì è partita la pista investigativa che ha portato al cinquantenne.