Imola, Ausl: si rasserena il clima tra azienda e sindacati

Si rasserena il clima a Imola, dove i sindacati erano entrati in stato di agitazione contro l’Ausl. Mobilitazione che è stata sospesa oggi a seguito del tavolo di mediazione in Prefettura. Lo scontro tra le sigle Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e l’azienda sanitaria riguardava la decisione dell’Ausl di tagliare il salario accessorio a partire dal mese di gennaio. I sindacati chiedevano dunque la restituzione delle quote di produttività relative al primo trimestre e l’apertura formale della contrattazione 2024, per “proseguire con la valorizzazione del personale” iniziata l’anno scorso, in modo da “non penalizzare gli operatori che già quotidianamente fronteggiano situazioni di carenze in organico per l’erogazione di un servizio pubblico insostituibile”. Dopo un lungo confronto, riferiscono i sindacati, e grazie alla mediazione della viceprefetto, si è arrivati a siglare un verbale che sospende lo stato di agitazione, a fronte di un’apertura da parte della direzione dell’Ausl al riconoscimento in marzo delle quote piene di produttività relative al primo trimestre 2024. A questo si aggiunge l’impegno da parte dell’azienda sanitaria a fissare un incontro per il tavolo di contrattazione entro la prima settimana di marzo. Durante il confronto in Prefettura, i sindacati hanno anche ribadito la richiesta di “provvedere al riconoscimento dei turni aggiuntivi prestati dal personale per fronteggiare carenze di organico attraverso prestazioni aggiuntive da bilancio aziendale”. Uno strumento, ha risposto l’Ausl, che “continuerà a trovare applicazione per le situazioni di maggiore criticità”.

È stato poi affrontato il tema delle assunzioni, per le quali i sindacati segnalano “la necessità di colmare le carenze esistenti su tutti i profili”. L’Ausl di Imola, dal canto suo, ha spiegato che “sono in corso le chiamate dalle graduatorie disponibili di area sanitaria e amministrativa, pur in presenza di vincoli amministrativi che ancora condizionano i reclutamenti. Attualmente si contano 60 unità cessate e in corso di cessazione da sostituire”. Cgil-Cisl-Uil valutano dunque come positivo l’incontro di oggi, perchè “otteniamo un primo passo indietro da parte della direzione sul fronte del salario accessorio e per il ripristino di corrette relazioni sindacali”. Lo stato di agitazione non è però ancora revocato, perchè al tavolo di contrattazione per il 2024 “dovremo concretizzare gli impegni di valorizzazione a favore dei lavoratori su cui oggi abbiamo strappato un impegno scritto. In particolare in tema di assunzioni, la nostra azione prosegue a tutti i livelli per assicurare attraverso le giuste turnazioni e le giuste coperture il benessere lavorativo di tutti i lavoratori dell’Ausl di Imola”, affermano i sindacati.