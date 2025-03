Imola, attività sospesa dal questore alla pasticceria Virgina in via appia

A meno di un anno dall’apertura, è scattato oggi il provvedimento di chiusura temporanea per il bar pasticceria Virginia in via Appia. Nell’arco di dodici mesi scarsi sono state innumerevoli le chiamate da parte di vicini e residenti del centro che lamentavano il disturbo per la musica alta a ogni ora della giornata, altrettanti sono stati i controlli da parte di polizia locale e di Stato, dicono le stesse forze dell’ordine «sempre in un contesto di scarsa collaborazione da parte delle persone presenti nel locale». In uno dei controlli è stata contestata anche l’occupazione di suolo pubblico per i tavolini all’aperto, collocati e utilizzati pure in assenza della comunicazione al Comune come da regolamento. I sigilli resteranno sulla vetrina dell’attività per i prossimi 15 giorni.