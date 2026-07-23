Imola, atti vandalici in galleria sugli arredi del bar Roma

IMOLA Sedie ribaltate, piante rovesciate e terriccio sparso sul pavimento. È quanto hanno trovato questa mattina i dipendenti del Bar Roma, sotto la Galleria del centro di Imola, alla riapertura del locale. «Non è la prima volta che ribaltano tavoli, sedie e vasi, ma questa volta si sono veramente “impegnati”», raccontano dal bar. Le autorità sono state allertate e il personale ha provveduto a risistemare l’area.

Sull’episodio interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Nicolas Vacchi, che sollecita «più controlli, telecamere davvero funzionanti e una efficiente vigilanza della polizia locale anche nelle ore notturne». Il gruppo di opposizione sta valutando la presentazione di un’interrogazione urgente in Consiglio comunale