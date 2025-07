Imola, artisti e aziende raccolgono fondi per due associazioni

Si è conclusa con successo la quarta edizione di “Arte in giardino e solidarietà”, appuntamento ideato dal pittore Maurizio Cervellati, per unire artisti e scrittori e offrire alla città, con la collaborazione di aziende locali, un pomeriggio di intrattenimento per sostenere iniziative di impegno sociale. Nell’anno dell’alluvione in Romagna si sono aiutate due famiglie che avevano perso tutto, l’anno scorso il doposcuola Bagnaresi che sostiene gratuitamente nello studio ragazzini in difficoltà, e quest’anno sono state scelte ben due associazioni, Ageop ricerca Odv che si occupa di raccogliere fondi per i progetti dell’oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola, e Raflì Aps che propone una serie di progetti egati a percorsi nel verde, giornate in barca, corsi di nuoto, tutto gratuitamente per ragazzini e ragazzine che non avrebbero possibilità di cimentarsi nello sport o immergersi nella natura. I fondi raccolti grazie agli artisti e alle aziende ammontato a 1860 euro divisi equamente fra le due associazioni.