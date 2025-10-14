Imola, arriva Monsterland Halloween Festival all’autodromo: “Almeno 30mila persone nel week-end”

Una notte da brividi con Monster House, giostre, attrazioni adrenaliniche, Luna park a tema horror, street performances ma soprattutto tanta musica, in un evento immersivo che fonde spettacolo e scenografie horror. Monsterland Halloween Festival arriva venerdì 31 ottobre 2025 a Imola per festeggiare il 15° compleanno dell’evento dedicato alla vigilia di Ognissanti più grande d’Europa, prodotto da Unconventional Events.
L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, che per la prima volta ospita l’iniziativa, verrà arricchito da tante novità e sorprese speciali: ogni area del circuito, compresi i vari box e paddock, sarà parte integrante del Festival per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso. Come da tradizione di Monsterland, anche per l’edizione 2025 saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra DJ e performer nazionali e internazionali.