Imola, arriva Monsterland Halloween Festival all’autodromo: “Almeno 30mila persone nel week-end”

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una delle strutture più iconiche nel panorama motorsport, che per la prima volta ospita l’iniziativa, verrà arricchito da tante novità e sorprese speciali: ogni area del circuito, compresi i vari box e paddock, sarà parte integrante del Festival per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Per una notte, ogni box si trasformerà in uno stage indoor allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso. Come da tradizione di Monsterland, anche per l’edizione 2025 saranno allestiti dei palchi esterni in grandi tendoni pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra DJ e performer nazionali e internazionali.

L’Horror Warehouse Stage sarà l’anima urban del festival, un’esplosione di energia con i nomi più amati della scena, a partire dalla leggenda Fabri Fibra, oltre a Lazza, Emis Killa, Anna, Kid Yugi , e in chiusura un super dj set di Gabry Ponte .

Dei 12 palchi, ve ne saranno tre principali dove si esibiranno alcuni dei nomi più importanti e amati delle scene urban, hard techno ed elettronica: Horror Warehouse Stage, Witch Forest Stage e Galactica Main Stage saranno il cuore pulsante dell’offerta musicale presentata dalla nuova edizione del Monsterland Halloween Festival.

Le performance musicali avranno inizio alle ore 18 e daranno il via a un percorso sonoro e visivo che non si fermerà fino alle 5 del mattino.

Sul Witch Forest Stage, presentato da Jägermeister, prenderà vita l’universo elettronico tra luci, fumo e proiezioni immersive. Sul palco si alterneranno nomi del calibro di Marco Carola, Paco Osuna, Andrea Oliva B2B Nic Fanciulli protagonisti nelle serate più importanti del globo, tra cui Music On, Pacha Ibiza, Party Ants e gruppo Ushuaia Ibiza.

La dimensione techno e underground del festival sarà protagonista per un’esperienza galattica di luci, ritmo e adrenalina nel Galactica Main Stage, in collaborazione con Cocoricò Riccione, che vedrà sul palco Indira Paganotto, Paolo Ferrara e Luca Agnelli.

Partendo dal Jägermusic Lab Box, il pubblico potrà prendere parte a un vero laboratorio musicale, dove Jägermeister offrirà un’esperienza sensoriale esclusiva: DJ set firmati dal brand, installazioni interattive, visual psichedelici e performance dal vivo.

Presso il Fidelio Box Stage avrà luogo uno dei party più seducenti e controversi del panorama italiano. Eleganza, provocazione e ritmo saranno le parole d’ordine con Calvin Clarke, Elbio Bonsaglio, Frank Storm.

Presso il Titilla Box Stage, direttamente dal Cocoricò di Riccione, porteranno la loro energia iconica Alex Neri b2b Cole e molti altri.

Vi sarà quindi un’area dedicata agli artisti e talenti dell’Emilia-Romagna, il Terre&Motori Box, con la partecipazione di ospiti speciali come Marco Melandri, Andrea Damante e altre personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, un hub dell’intrattenimento locale dove la produzione ha voluto coinvolgere artisti e dj locali del territorio imolese e provinciale, mettendo a disposizione una vetrina unica per la valorizzazione di questi ultimi.

Presso la Monster House, inoltre, il pubblico potrà sperimentare una escape room horror interattiva, un’esperienza adrenalinica tra enigmi, effetti sonori e creature inquietanti.

In collaborazione con la Milano Tattoo School, Monsterland presenta la Milano Tattoo School Box, un’area dedicata ai tatuaggi dove sarà possibile farsi realizzare opere a tema Halloween da artisti e studenti selezionati della scuola.

Il Toilet Circus porterà invece un’esperienza unica e provocatoria: una toilette diversa dal solito, all’interno di una tenda da circo, dove sarà posizionata una consolle con DJ e artisti internazionali che animeranno la serata tra musica, ironia e spettacolo e tra i super guest ci saranno Killer Faber & Neastor impegnati in un live speciale.

Ci sarà quindi il Technobus, il primo bus itinerante e danzante che gira l’Europa, con una consolle integrata all’interno e un impianto audio-luci che trasforma il veicolo in un dance floor mobile.

Il Monsterland Halloween Festival riporterà al suo pubblico anche una delle zone più iconiche del festival: il Luna Park Horror, con giostre adrenaliniche, luci pulsanti e un palco sincronizzato con l’audio di tutte le attrazioni.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede della Regione dall’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, e dal sindaco di Imola, Marco Panieri, con gli interventi del CEO Unconventional Events, William Gay, e del direttore generale dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Pietro Benvenuti.

“Eventi come Monsterland - afferma l’assessora Frisoni - rappresentano una straordinaria opportunità per destagionalizzare l’offerta turistica e ampliare l’attrattività del nostro territorio oltre i mesi estivi tradizionali. Portare un festival, tra i più importanti in Europa di questo genere, all’interno di una cornice come l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dimostra la versatilità e il potenziale multifunzionale di questa struttura, capace di trasformarsi da tempio dei motori a spazio di grande impatto per eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Queste iniziative non solo valorizzano Imola e i territori limitrofi come destinazioni vive tutto l’anno, ma generano anche un indotto significativo per il comparto turistico, l’accoglienza e la ristorazione. In questo caso specifico è la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra pubblico e privato possa creare nuove occasioni di sviluppo e promozione del territorio, rendendo l’autodromo un vero e proprio polo esperienziale a 360 gradi”.