Imola. Arrestato un 20enne: è sospettato di aver messo pietre sulle rotaie

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un 20enne di Imola, impiegato, incensurato, per attentati alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. È successo nel pomeriggio di ieri quando un cittadino ha telefonato al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea ferroviaria “Ancona – Piacenza” che attraversa il territorio di Castel San Pietro Terme. All’arrivo del “Treno Regionale Veloce 17510”, partito dalla Stazione di Imola e diretto a Bologna, il cittadino ha udito uno scoppio e visto una nube di polvere che faceva pensare a un impatto tra il convoglio e qualcosa posizionato sulle rotaie infatti, dopo l’impatto con alcune pietre posizionate sul binario che ha costretto il treno ad arrestare la marcia per controllare i sistemi di sicurezza comportando mezz’ora di ritardo e il rallentamento di tutti i convogli in transito . I carabinieri che hanno evitato ulteriori incidenti togliendo i sassi e hanno fermato il presunto responsabile mentre si stava dileguando a bordo di una bicicletta. Sono in corso le indagini.