Imola, argine del Santerno, via ai lavori in somma urgenza

Comincerà a breve l’intervento di somma urgenza, il cui costo ammonta a poco più di 570.000 euro, per “il rifacimento di due tratti di sponda lungo il fiume Santerno, in zona San Prospero, rotti dall’alluvione del 16 e 17 maggio”. Lo annuncia il Comune di Imola, spiegando che nei giorni scorsi il Circondario imolese ha affidato l’intervento ad Area Blu, che dovrebbe portarlo a termine entro la fine di dicembre. Entrando nel dettaglio, l’amministrazione ricorda che “i due varchi che si sono aperti sulla sponda sinistra del fiume hanno una lunghezza, rispettivamente, di 100 e 45 metri”, e hanno provocato l’interruzione in due tratti della Ciclovia del Santerno. Il carattere di somma urgenza dei lavori, precisa poi il Comune, è dato dal fatto che “nuove precipitazioni che portino a un ingrossamento del fiume, anche di modeste dimensioni, potrebbero provocare allagamenti delle aree limitrofe”. I soldi necessari per eseguire i lavori per il momento saranno stanziati dal Circondario, “in attesa che queste risorse vengano trasferite dal Governo nazionale al Circondario stesso, in quanto San Prospero rientra nella lista delle aree che beneficeranno delle misure post alluvione”.