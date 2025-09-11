Imola, Area Blu mette all’asta il terreno scavato sull’argine del Santerno

«Con questa scelta, finalmente si completa un percorso di gestione dei terreni di scavo, che attraverso il bando potranno essere messi a disposizione di tutti i privati che ne avranno necessità. E’ il tassello di un corposo piano che sta interessando il lungofiume, dal ponte Tosa al ponte Ferrovia, volto alla messa in sicurezza dell’area urbana a ridosso del fiume Santerno. Confermiamo che a inizio ottobre sarà realizzato un incontro pubblico, di cui presto saranno resi noti i dettagli, per la presentazione del progetto, sia dal punto di vista della sicurezza idraulica e sia dal punto di vista della rigenerazione del parco del lungofiume con le nuove alberature».