Imola, Area Blu incasserà 1,3 milioni extra dal Comune per il 2025

Il Comune versa annualmente alla società in house Area Blu per la gestione del patrimonio, la manutenzione , la sosta e vari servizi in continua espansione, un canone di circa 11 milioni di euro. Ogni anno l’anno si chiude però con un aggiustamento dei conti con un “extra canone” che quest’anno è particolarmente consistente, ammonta infatti a 1.283.126 euro che comprendendo l’Iva diventano 1.334.452.
«Il canone complessivo è sempre rimasto tarato sugli 11 milioni di euro - afferma l’assessore Pierangelo Raffini -. L’extra canone riferito al 2025, in aumento rispetto agli anni precedenti, è dovuto in sostanza a tre capitoli di spesa che hanno richiesto aggiustamenti: la gestione della manutenzione e illuminazione pubblica, il patrimonio immobiliare e uno l’affidamento per la gestione sistema mobilità». La determina dirigenziale di fine anno dettaglia i costi aggiuntivi per i lavori messi in opera dalla società (le cui spettanze ammontano a 51mila euro).