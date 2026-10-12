Imola, “apriamo una nuova clinica da queste parti”: truffa del finto medico a una 82enne, due arresti

Si sono spacciati per medici pronti ad aprire una nuova clinica in zona, sono riusciti a farsi aprire la porta di casa da una donna di 82 anni e, una volta all’interno dell’abitazione, le hanno rubato una borsa di marca da 1.500 euro. La fuga di una coppia di malviventi si è però conclusa nel giro di pochi minuti grazie all’intervento dei Carabinieri, che li hanno bloccati e arrestati in flagranza di reato. In manette sono finiti un uomo di 41 anni e una donna di 60 anni, entrambi cittadini italiani, pregiudicati e già noti alle forze dell’ordine. L’accusa per entrambi è di furto aggravato in abitazione in concorso.