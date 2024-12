Imola, apre il parcheggio nell’ex scalo merci. Pendolari e viaggiatori: «Finalmente»

Oggi è il giorno tanto atteso dell’apertura del nuovo parcheggio a pagamento nell’area dell’ex scalo merci, compresa tra via della Senerina e il parcheggio per biciclette ad ovest di piazzale Marabini. Lo spazio accoglie 72 posti auto, di cui due per diversamente abili e due per ricarica elettrica. Una buona notizia accolta con piacere soprattutto dai viaggiatori e dai pendolari che ogni giorno affollano la stazione ferroviaria per andare al lavoro o a scuola.

«Era ora finalmente - commenta Marco, 45enne operaio per una ditta di trasporti a Bologna -. Prendo il treno ogni mattina da anni e trovare parcheggio qui attorno finora era sempre un’impresa. Speriamo che ora sia più semplice».

